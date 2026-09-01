Carneiro transmite a Chapo compromisso de deputados do PS para desenvolver Moçambique

"Reiterar o compromisso, neste caso dos deputados da Assembleia da República eleitos pelo PS, com os propósitos de desenvolvimento de Moçambique e da comunidade moçambicana, quer cá, quer aqueles que se encontram em Portugal e que querem também contribuir para o desenvolvimento do nosso país", afirmou, em declarações divulgadas pela Presidência da República moçambicana no final da audiência com Daniel Chapo.

"Foi uma reunião muito positiva, construtiva e que terá certamente frutos no futuro", acrescentou, após a audiência, inserida na visita iniciada na segunda-feira a Moçambique, que realiza juntamente com o presidente do Grupo Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, ambos na qualidade de deputados à Assembleia da República.

À saída do encontro, o líder socialista disse ainda ter reiterado junto de Daniel Chapo o compromisso do Partido Socialista com o aprofundamento das relações entre Portugal e Moçambique, destacando áreas como a língua, a cultura, o investimento e a criação de oportunidades para as novas gerações.

"Reiterámos o nosso compromisso com a defesa das nossas relações de cooperação em termos de língua, de cultura, mas também de investimento e de criação de oportunidades de vida para as mais jovens gerações", afirmou.

Sublinhou a importância da comunidade portuguesa em Moçambique, com empresas que "investem" no país, mas também o papel das "jovens gerações que hoje estudam e investigam nas instituições de ensino superior em Portugal", bem como dos que trabalham no país.

"Também contribuem para desenvolver a nossa economia e para garantirem o financiamento das funções sociais e a sustentabilidade da segurança social no nosso país", apontou José Luís Carneiro, sobre os moçambicanos em Portugal.

Segundo o secretário-geral do PS, durante a audiência foram também discutidas questões relacionadas com a mobilidade de cidadãos, investidores e estudantes, bem como o futuro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"As questões da mobilidade dos cidadãos, dos investidores e dos estudantes ocuparam uma parte do nosso diálogo, mas também o modo como olhamos para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em termos futuros", disse.

O dirigente socialista defendeu a CPLP como um instrumento estratégico de aproximação entre os Estados-membros e de promoção da cooperação técnica, científica, cultural, linguística e económica.

"A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa contribui para a inserção do conjunto dos países na vida global, para a inserção cultural, para a inserção linguística, para a inserção empresarial e económica", afirmou.

José Luís Carneiro considerou ainda que a CPLP funciona como uma plataforma de ligação entre diferentes continentes.

"Faz a ponte com a Europa, faz a ponte com a África, faz a ponte com a América e faz também a ponte com a Ásia", acrescentou.

Segundo uma nota do Grupo Parlamentar do PS, a visita a Moçambique tem como objetivo reforçar as relações institucionais entre os dois países, aprofundar o diálogo político e identificar novas oportunidades de cooperação, incluindo iniciativas de acompanhamento e auscultação da comunidade portuguesa residente em Maputo.

A agenda da delegação incluiu a participação na cerimónia inaugural da 61.ª Feira Internacional de Maputo (Facim), com cerca de 3.000 expositores, incluindo uma centena de empresas de capital português, a visita aos pavilhões de Moçambique e de Portugal e uma deslocação à Academia da Fundação Aga Khan.

José Luís Carneiro e Eurico Brilhante Dias têm ainda em agenda, até quarta-feira, encontros com representantes do setor empresarial e financeiro moçambicano, incluindo administrações de empresas e entidades bancárias.