Carney afirma que Canadá "nunca estará à venda" e Trump responde "nunca digas nunca"

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, esteve reunido esta terça-feira na Casa Branca com o seu homólogo norte-americano e avisou-o que "alguns lugares nunca estarão à venda", depois de Donald Trump ter declarado que continua interessado em tornar o Canadá o 51.º Estado dos EUA. Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde que Mark Carney assumiu o cargo e está a tentar restabelecer a relação com o país vizinho depois do anúncio de tarifas. Trump aproveitou a ocasião para avisar que fará em breve "um dos anúncios mais importantes em muitos anos sobre um determinado assunto".