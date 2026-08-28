Carney garante que Lago Ontário vai manter o nome no Canadá em resposta a Trump

"Nós, canadianos, também sabemos que chamar as coisas pelos seus nomes significa chamar-lhe Lago Ontário: ontem, hoje e sempre", referiu Carney numa mensagem publicada na rede social X poucas horas depois de Trump ter assinado uma ordem executiva para mudar o nome oficialmente utilizado pelo Governo norte-americano.

Carney destacou ainda a origem indígena e a antiguidade do nome para reforçar a sua resposta ao chefe de Estado norte-americano.

"O nome Lago Ontário vem da palavra Wendat Ontari`io, que, apropriadamente, significa `o lago é belo, o lago é grande`. O nome tem mais de 400 anos, sendo anterior tanto à Confederação canadiana como à Declaração de Independência dos Estados Unidos", observou.

O primeiro-ministro acrescentou, numa alusão irónica às políticas de Trump, que o Canadá sabe que "os Estados Unidos estão a mudar: as suas relações comerciais, a sua política externa, os seus monumentos nacionais, os seus hidrónimos (nomes de superfícies de água)".

O Lago Ontário, um dos cinco Grandes Lagos da América do Norte, está localizado entre a província canadiana de Ontário e o Estado norte-americano de Nova Iorque.

Trump assinou hoje uma ordem executiva na Casa Branca, instruindo o Departamento do Interior a adotar "Lago América" nos registos geográficos federais dos EUA e afirmou que a mudança entra em vigor imediatamente, embora esteja a conceder 30 dias para a conclusão oficial do processo.

A medida não obriga o Canadá ou as organizações internacionais a adotarem o novo nome.

Trump justificou a medida, acusando novamente o Canadá de explorar economicamente os Estados Unidos e chamando os líderes canadianos de "pessoas desagradáveis".

Colocou também a possibilidade de mudar os nomes dos oceanos Atlântico ou Pacífico no futuro.

A disputa sobre o nome do lago surge numa fase de aumento de tensões entre os dois países após o colapso das negociações comerciais e a imposição mútua de novas tarifas.