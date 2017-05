Carro abalroou multidão em Nova Iorque

A polícia fechou a área em torno de Times Square.



Uma testemunha que falou com a agência Reuters, pouco depois de a notícia ser conhecida, disse ter visto pelo menos dez pessoas deitadas no chão e a serem tratadas pelas equipas médicas.



A cadeia de televisão CBS adianta que o condutor foi "removido" do veículo, um sedan vermelho.



Outras testemunhas que descreveram a cena aos repórteres da Reuters dizem que o carro circulava em contramão até ter entrado pelos passeios e atingido os transeuntes. Imobilizou-se na 45th Street com a Broadway.





One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation.