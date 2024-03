Carro bomba faz pelo menos oito mortos em mercado na Síria

Pelo menos 8 pessoas perderam a vida e 23 ficaram feridas numa explosão no norte da Síria. Um carro armadilhado foi detonado num mercado na cidade de Azaz, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Tudo aconteceu uma altura de muito movimento no mercado, já durante as compras noturnas no mês de jejum do Ramadão.



O ataque decorreu numa zona rural que é dominada por grupos rebeldes apoiados pela Turquia e opositores ao presidente sírio Bashar al-Assad.



Na sexta-feira, um outro ataque perto da cidade de Alepo matou 52 pessoas. A agressão foi atribuída ao exército israelita.