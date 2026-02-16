Carta de Pokémon vendida em leilão por 16,492 milhões de dólares





Há cinco anos, Logan Paul já tinha alcançado um recorde mundial ao comprar a carta por 5,2 milhões de dólares. O investimento revelou-se altamente lucrativo: o lutador vendeu a carta por uns incríveis 16,492 milhões de dólares (13,9 milhões de euros) numa venda que classificou de "completamente louca”.





O leilão durou 42 dias e chegou ao fim nesta segunda-feira depois de horas de prolongadas licitações.





"Meu Deus, isto é de loucos", afirmou a estrela do wrestling quando o leilão terminou.





Momentos depois, um representante do Guinness World Records apareceu no ecrã e confirmou que Logan Paul tinha vendido a carta mais cara da história de um leilão.





Uma carta que o influenciador promete agora entregar em mãos ao comprador juntamente com um colar de diamantes que usou no evento WrestleMania 38.