Carta de Pokémon vendida em leilão por 16,492 milhões de dólares
A carta rara Pikachu Illustrator foi leiloada na Goldin Auctions nesta segunda-feira numa transação espetacular protagonizada por Logan Paul, influenciador e lutador de wrestling.
A carta faz parte de uma coleção de 39 unidades criada para uma competição de ilustração Pokémon no final dos anos 90.
Há cinco anos, Logan Paul já tinha alcançado um recorde mundial ao comprar a carta por 5,2 milhões de dólares. O investimento revelou-se altamente lucrativo: o lutador vendeu a carta por uns incríveis 16,492 milhões de dólares (13,9 milhões de euros) numa venda que classificou de "completamente louca”.
O leilão durou 42 dias e chegou ao fim nesta segunda-feira depois de horas de prolongadas licitações.
"Meu Deus, isto é de loucos", afirmou a estrela do wrestling quando o leilão terminou.
Momentos depois, um representante do Guinness World Records apareceu no ecrã e confirmou que Logan Paul tinha vendido a carta mais cara da história de um leilão.
Uma carta que o influenciador promete agora entregar em mãos ao comprador juntamente com um colar de diamantes que usou no evento WrestleMania 38.
