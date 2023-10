Cartoon. The Guardian dispensa Steve Bell após caricatura de Netanyahu

Tudo por um desenho. O jornal de referência britânico The Guardian decidiu afastar um dos mais antigos cartoonistas da publicação.O premiado Steve Bell foi afastado por causa de uma caricatura do primeiro-ministro israelita.Pormenores aqui contados pela jornalista Ana Isabel Costa.Joaquim Vieira, responsável do Observatório de Imprensa, alertou para que casos como os de Steve Bell nos façam reforçar a vigilância pela liberdade de expressão.