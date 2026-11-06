Casa Branca afirma que democratas serão incapazes de reverter legado de Trump

"Nos últimos dois anos da sua presidência, os democratas tentarão - e fracassarão - em reverter tudo o que o Presidente Trump realizou. Estes esforços terão o mesmo destino das tentativas anteriores da esquerda radical: o fracasso", declarou a Casa Branca na rede social X.





A publicação foi acompanhada pela conhecida fotografia de Trump com o punho erguido, o rosto ensanguentado e uma bandeira dos Estados Unidos em segundo plano --- imagem registada no dia em que sobreviveu a um atentado à sua vida durante a campanha eleitoral de 2024.





A mensagem é uma resposta ao resultado das eleições intercalares de terça-feira, nas quais a oposição obteve uma vitória esmagadora, retirando aos republicanos a maioria em ambas as câmaras do Congresso, com triunfos históricos em bastiões conservadores como o Texas, o Kansas e o Iowa.





Embora Trump se tenha envolvido diretamente nas escolhas de candidatos e em toda a campanha, demarcou-se da derrota republicana, criticando alguns dos derrotados e argumentando que o seu nome não foi a votos.





As sondagens, contudo, apontam para um "voto de punição" do governo Trump, motivado pelo elevado custo de vida - especialmente o preço da gasolina - e pela impopular guerra no Irão.





Trump avisou que vai vetar as leis aprovadas pelo novo Congresso, enquanto os democratas não descartam a possibilidade de abrir investigações contra o Presidente e membros do seu gabinete.