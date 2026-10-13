Casa Branca aponta demissão à embaixadora dos EUA na Grécia

A Casa Branca anunciou que pediu à embaixadora dos EUA na Grécia, Kimberly Guilfoyle, que renunciasse ao cargo, após uma série de revelações sobre alegada má conduta.



"Pedimos à embaixadora Guilfoyle que se demitisse", anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, em conferência de imprensa esta terça-feira. "Ela foi um membro valioso da equipa e desejamos-lhe tudo de bom”, acrescentou.



Na segunda-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha revelado que estava a considerar demitir Guilfoyle, afirmando estar “descontente”.



Nos últimos dias, o Wall Street Journal publicou vários artigos onde revelou vários casos de alegada má conduta da embaixadora norte-americana. O jornal publicou mensagens de Kimberly Guilfoyle a pedir ao jurista e antigo financiador da campanha de Trump, Eric Deters, ajuda para resolver os seus problemas com o fisco em troca de acesso privilegiado.



Guilfoyle negou as acusações de má conduta e os seus advogados contestaram a legitimidade das mensagens de texto, alegando que Deters devia dinheiro à embaixadora.



Mais recentemente, o Wall Street Journal revelou conversas nas quais a embaixadora se gaba de viagens e estadias luxuosas pagas por ricos empresários gregos.



Para além disso, deputados norte-americanos já tinham manifestado preocupação com alegações de que Guilfoyle teria ameaçado usar a influência dos EUA para minar o Governo grego.



Em setembro, o mesmo jornal noticiou que, durante um jantar em Atenas, em março, Guilfoyle teria sugerido que os EUA poderiam derrubar governos, incluindo o da Grécia.



Antes de se tornar embaixadora, Guilfoyle era apresentadora da Fox News e tornou-se, depois, uma apoiante pública de Trump e uma figura de relevo do movimento “Make America Great Again” (MAGA).



Guilfoyle chegou a ser noiva do filho mais velho de Trump, mas o casal acabou por se separar. Após a separação, a antiga apresentadora foi nomeada embaixadora na Grécia e assumiu o cargo em setembro de 2025.



c/agências