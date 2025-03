Casa Branca confirma que jornalista recebeu informações militares ultraconfidenciais

A confirmação constitui sem dúvida uma das falhas de segurança mais retumbantes da história militar recente dos Estados Unidos.







O chefe de redação da prestigiada revista explicou que começou tudo com um contacto ocorrido a 11 de março por parte do conselheiro da segurança nacional da Casa Branca, Mike Walts, através da aplicação de mensagens Signal, usada amiúde por reporteres e por responsáveis políticos devido às garantias de confidencialidade.

"Não conseguia acreditar que o Conselho de Segurança Nacional do presidente tinha sido tão imprudente a ponto de incluir o editor principal da The Atlantic" em tais trocas confidenciais, escreveu.





Questionado sobre o assunto, o presidente Donald Trump referiu "não saber nada" sobre esta divulgação acidental de informações confidenciais.



“Estão a falar-me sobre isso pela primeira vez”, garantiu o presidente norte-americano à imprensa na Casa Branca sobre as revelações do editor-chefe do The Atlantic de ter sido incluído num grupo de discussão que reunia altos funcionários da administração Trump.





com agências

O jornalista, Jeffrey Golberg, revelou num artigo publicado no início desta segunda-feira, ter recebido antecipadamente, da parte do secretário da Defesa, através da rede Signal, o plano de ataque detalhado das operações realizadas no dia 15 de março pelas forças americanas contra o grupo rebelde do Iémen., incluindo "informações detalhadas sobre as armas, os alvos e os horários", escreveu Goldberg."Parece para já que, e procuramos saber como foi acrescentado um número, por erro", ao grupo, referiu horas depois o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hugues.Dois dias depois, recebeu uma mensagem sobre a "coordenação" das ações contra os Houthi, seguida de diversas outras comunicações.Até 15 de março, o jornalista acedeu a uma série de mensagens dos mais altos responsáveis do governo norte-americano, até à de Pete Hegseth, a 15 de março, com os detalhes dos ataques iminentes., até ao momento das primeiras informações sobre os bombardeamentos reais. Ficou incrédulo.