Casa Branca defende legalidade do duplo ataque a embarcação nas Caraíbas

A Casa Branca defendeu na segunda-feira que os ataques dirigidos a uma embarcação nas Caraíbas, alegadamente servindo como correio de droga, em setembro deste ano, foram feitos “de acordo com as leis da guerra”. A declaração foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, numa altura em que crescem as tensões entre Washington e Caracas.





Após essa instrução, o almirante norte-americano Frank Bradley terá ordenado um ataque a uma alegada embarcação venezuelana de transporte de droga no qual morreram nove pessoas. Pouco depois, um segundo ataque matou os dois elementos da tripulação que tinham sobrevivido.





Na sexta-feira, Hegseth denunciou “notícias falsas” e defendeu que as operações dos Estados Unidos nas Caraíbas são “legais tanto ao abrigo da legislação norte-americana como internacional”.





Já esta segunda-feira, a Casa Branca confirmou em conferência de imprensa que o almirante Bradley foi autorizado por Hegseth a conduzir os “ataques cinéticos”. A polémica residia não só na legalidade do ataque, mas também em quem o teria ordenado – se o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ou o almirante Frank Bradley.





“O almirante Bradley agiu dentro da sua autoridade e da lei, garantindo que a embarcação seria destruída e que a ameaça aos Estados Unidos da América era eliminada", frisou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.





A responsável acrescentou que o ataque foi feito em “legítima defesa” e em conformidade com o direito internacional.





Após estas declarações, o secretário da Defesa escreveu na rede social X que o almirante Bradley é “um herói americano”, manifestando apoio total às suas decisões.

Especialistas falam em “crime de guerra”





Ao contrário da Casa Branca, vários especialistas contestam a legalidade do ataque. À agência Reuters, Laura Dickinson, professora de Direito da Universidade George Washington, afirmou que o ataque pode ter constituído um “crime de guerra”.





Também a JAGs Working Group, uma equipa de antigos advogados de assuntos militares, qualificou os ataques, “a serem verdade”, como “crimes de guerra, assassinato, ou ambos”.





O Manual das Leis da Guerra do Pentágono afirma, por sua vez, que “náufragos são hors de combat [incapazes de lutar] e não podem ser feitos objeto de ataque” nem alvo de “represálias”.

EUA acusa Venezuela de envolvimento no narcotráfico





O combate ao narcotráfico tem estado envolto em polémica nos Estados Unidos, com democratas e republicanos a colocarem em causa a legalidade dos ataques norte-americanos, tendo as comissões das Forças Armadas do Senado e da Câmara dos Representantes pedido a recolha de evidências do duplo ataque.





A Casa Branca qualificou os narcotraficantes como “organizações terroristas estrangeiras” e colocou na Venezuela a responsabilidade pela crise de drogas nos EUA. Donald Trump já admitiu atacar a Venezuela “por terra” e afirmou no sábado que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado “totalmente fechado”.





As operações norte-americanas nas Caraíbas intensificaram-se em agosto, como forma de combater o tráfico de droga, alegadamente patrocinado pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, algo que Caracas nega, sugerindo que Washington quer controlar as reservas de petróleo do país.





As ações norte-americanas são consideradas por Maduro como “terrorismo psicológico” e este tem apelado à mobilização da população contra uma possível invasão norte-americana.





c/ agências

Na semana passada, o jornal norte-americanoavançou que o secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, instruiu verbalmente o Exército a matar todos os elementos da tripulação dessa embarcação.