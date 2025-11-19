Casa Branca divulga primeiras imagens da visita de Ronaldo

Recorde-se que o futebolista esteve num jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, na terça-feira, tornando-se no terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca, depois do maratonista Carlos Lopes e do basquetebolista Neemias Queta.





O jantar que tem dado que falar teve início por volta das 19h30 horas locais, no mesmo dia em que o chefe de Estado norte-americano recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, também presidente do fundo de investimento maioritário do Al Nassr, clube pelo qual Ronaldo joga.





A presença do capitão da seleção portuguesa de futebol na Casa Branca ocorre dois dias depois de a equipa lusa ter garantido a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, que terá organização tripartida dos Estados Unidos com México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.



O jogador já havia manifestado interesse em encontrar-se com Trump numa entrevista recente ao jornalista britânico Piers Morgan, divulgada em 06 de novembro: "É uma das pessoas que quero conhecer, gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer".



Ronaldo na Casa Branca aos olhos da imprensa internacional





Meios de comunicação social de todo o mundo têm destacado a presença de Cristiano Ronaldo no jantar de gala, em honra ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, na Casa Branca.



Nos Estados Unidos, a CNN relacionou na mesma notícia a presença de Ronaldo na Liga Saudita e o polémico assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018, cujo envolvimento de Bin Salman ainda é objeto de controvérsia. Na Associated Press, é destacado o facto de o futebolista se ter sentado num dos lugares da frente, assunto também destacado pelo jornal saudita Asharq Al-Awsat.



Já na Arábia Saudita, a Al Arabiya salienta a fotografia em modo selfie, que se tornou viral, de Ronaldo tirada com Elon Musk, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o secretário norte-americano do Comércio, Howard Lutnick, a sua noiva Georgina Rodriguez, entre outros.



O jornal espanhol El Pais destaca a declaração de Trump sobre o próprio filho ser fã de Cristiano Ronaldo, e de "o respeitar mais agora" com a presença neste jantar mediático. Também refere o caso da alegada violação de Kathryn Mayorga, em 2009, cuja queixa foi arquivada em 2019.



A agência Reuters, no Reino Unido, lembra que a Liga Saudita, onde Ronaldo joga, é propriedade do Fundo de Investimento Público, dirigido por Bin Salman. E a BBC destaca a presença de Elon Musk, a primeira desde a cisão com Trump.



Em Itália, a fotografia tirada por Ronaldo aparece como capa da notícia publicada pelo Corriere della Sera, com uma outra peça em vídeo a destacar a menção do futebolista no discurso de Donald Trump.



O jornal brasileiro O Globo coloca como título "Cristiano Ronaldo tira selfie com Elon Musk em jantar na Casa Branca e recebe homenagem de Trump", remetendo também o intuito do jantar – neste caso, a visita de Mohammed bin Salman – para segundo plano.







