Casa Branca inaugura conta oficial no TikTok

Para a sua primeira publicação na rede social, a conta oficial da Casa Branca partilhou um vídeo de 27 segundos com excertos do Presidente norte-americano e a legenda: "A América está de volta! Quais são as novidades, TikTok?"

"Bem-vindo à era de ouro da América", está também escrito na descrição da conta.

Três horas após a publicação do vídeo, a conta oficial da Casa Branca tinha mais de 25.000 seguidores. A conta pessoal de Donald Trump, por sua vez, tem mais de 110 milhões, embora o Presidente não publique no TikTok desde 05 de novembro de 2024, dia das eleições presidenciais americanas.

O TikTok é propriedade da empresa chinesa ByteDance. De acordo com uma lei aprovada pelo Congresso em 2024, a rede social continua sujeita a uma proibição nos Estados Unidos se não ceder o seu controlo.

Políticos republicanos e democratas manifestaram a preocupação com a utilização de dados pela China ou com uma tentativa de influenciar a opinião pública americana.

Mas Donald Trump adiou várias vezes o ultimato para a venda da rede social, muito popular nos Estados Unidos, tendo o confessado sentir "uma pequena queda pelo TikTok".

O prazo para a venda da rede social está atualmente fixado para 17 de setembro.