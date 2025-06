Casa Branca nega ordem para deportar crianças do sistema de acolhimento familiar

"É chocante acusar este Governo de tentar atingir as crianças em lares de acolhimento. Não é isso que está a acontecer no Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês)", destacou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em conferência de imprensa.

A porta-voz manifestou-se horrorizada com o título de um artigo do jornal Miami Herald, que afirma que "a administração Trump está a visar crianças e jovens migrantes vulneráveis na Florida para deportação".

O artigo refere que a administração Trump "ordenou aos agentes de imigração que se concentrem nos menores não acompanhados, tomou medidas para reduzir os contratos que financiam a sua representação legal e enviou agentes da Segurança Interna às casas onde os menores não acompanhados são libertados para realizar verificações de bem-estar social".

Leavitt corroborou as declarações do DHS, que, na sua conta na rede social X, classificou esta informação como falsa, e acusou o anterior Governo, liderado pelo democrata Joe Biden (2021-2025), de "perder quase 300 mil crianças não acompanhadas, muitas delas inocentes, que foram traficadas e exploradas".

"Queremos proteger as crianças, não como o governo anterior, que permitiu que crianças fossem traficadas, violadas e, em alguns casos, mortas por causa das suas políticas de fronteiras abertas. Infelizmente, o Miami Herald degradou-se completamente com esta reportagem", vincou a porta-voz da Casa Branca.

Os congressistas da Florida, no extremo sudeste dos EUA, também denunciaram estes atos do Governo Trump, incluindo republicanos como Ileana García, co-fundadora da organização Latinas for Trump, que em 09 de Junho culpou Stephen Miller, um dos principais conselheiros do Presidente e arquiteto das suas políticas anti-imigrantes, por estas medidas.

"Miller colocou menores indocumentados no sistema de acolhimento familiar, muitos deles vítimas de tráfico humano, nos seus esforços desesperados para cumprir uma quota semanal de deportação. Estes indivíduos estão a ser retirados das casas dos seus pais adotivos. Isto é inaceitável, independentemente da sua cidadania", apontou a republicana no X.

Há duas semanas, o Centro Jovem pelos Direitos das Crianças Imigrantes acusou os funcionários do Departamento de Crianças e Famílias da Florida de violarem uma regra com 30 anos que os proíbe de entregar menores indocumentados às autoridades de imigração.

Isto aconteceu depois de os `media` locais terem noticiado que o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) levou um jovem hondurenho de 17 anos algemado de uma família adotiva em Pensacola porque as autoridades da Florida ligaram para as autoridades de imigração para o deportar.