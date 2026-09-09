Casa Branca remove do seu `site` jogo polémico inspirado no Tetris

Disponível no `site` da Casa Branca desde quinta-feira, "Build the Wall" (Construa o Muro) convidava os jogadores a construir um muro na fronteira para se defenderem dos "zombies", com o objetivo de "proteger a fronteira da horda que se aproxima".

Embora não fosse mencionado nenhum local específico, o título do jogo remetia para um slogan de campanha de Donald Trump que se referia claramente à fronteira entre os EUA e o México.

Este jogo, juntamente com outro intitulado "Rio Run", no qual o herói tem de capturar e deportar imigrantes indocumentados perto do Rio Grande, tinha gerado uma forte reação negativa.

A administração Trump enfrentou acusações de banalizar uma questão sensível e desumanizar os migrantes, ao mesmo tempo que sustentava estar a celebrar uma "cultura de diversão e vitória".

Horas após o lançamento do jogo, a The Tetris Company declarou que não tinha autorizado a utilização de um jogo derivado de Tetris.

A empresa afirmou ainda que leva "muito a sério a violação da propriedade intelectual".

Embora a Casa Branca tenha removido este jogo do seu `site`, o outro título, "Rio Run", continua disponível.