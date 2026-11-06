Casa Branca "segura" responsáveis da Defesa e política externa

Agora em maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, os democratas ainda não tomaram posse e a Casa Branca já está a viver momentos de, no mínimo, apreensão.





A imensa derrota do Partido Republicano nas eleições intercalares está a ser justificada com a política externa de Trump. Mais concretamente com a guerra contra o Irão e a imposição de tarifas internacionais que são considerados fatores-chave nas pressões inflacionistas que têm pesado nas carteiras dos eleitores.





A imprensa norte-americana tem dado conta de pressões para que o secretário de Estado, Marco Rubio e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, sejam substituídos. Ainda que por razões diferentes.





Um dos republicados que está em fim de mandato ameaçou forçar uma votação de destituição contra Hegseth já na próxima semana. Em resposta, o secretário da Defesa publicou um vídeo a defender-se e a repudiar a iniciativa.

"Vejam bem, eles atacam-me. Atacam-nos porque somos eficazes", acredita o secretário da Defesa. "Não vai resultar. Não vamos recuar", assegurou o principal rosto da guerra contra o Irão.

Perante as notícias e as pressões, a Casa Branca viu-se obrigada a desmentir que Rubio e Hegseth estejam de saída da administração Trump.





Por outro lado, Marco Rubio nega que esteja a ponderar deixar o cargo antes de uma eventual candidatura à presidência em 2028.





Entrevistado pelo jornal The New York Times, Rubio assegura que "sempre foi o meu plano" trabalhar para Trump até ao final do mandato. "Adoro o trabalho que estou a fazer", afirmou o secretário de estado. "E, além disso, rio-me sempre quando dizem que vou deixar o cargo. Pergunto: Qual deles?'"

A Casa Branca e o Departamento de Estado garantem que são "fake news" as notícias de que Rubio poderia deixar o cargo após as derrotas nas eleições intercalares.





No entanto, o futuro do secretário da Defesa parece mais incerto. Até porque Trump e o vice-presidente JD Vance atribuíram as derrotas republicanas à guerra no Irão.



Numa entrevista por telefone à ABC News, Trump confirmou ter recebido apelos “nesse sentido”, mas tem a "plena intenção" de manter Pete Hegseth no cargo.



Na quinta-feira, o presidente norte-americano disse aos jornalistas que "Pete Hegseth tem feito um trabalho fantástico" e recordou a detenção do líder venezuelano Nicolás Maduro e a guerra no Irão, que já vai no nono mês.



