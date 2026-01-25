Mundo
Casa de banho onde foi encontrado Pedro Ferraz Reis estava fechada por dentro
O diretor do hotel Polana, em Maputo, onde o banqueiro Pedro Ferraz Reis foi encontrado morto revelou à RTP que a porta da casa de banho onde foi encontrado estava fechada por dentro.
O diretor do Polana revelou ainda que o hotel não tem nenhuma câmara de videovigilância que apanhe a entrada para a casa de banho, mas outras duas próximas, não detetaram nada de suspeito.
Portugal enviou para Maputo uma equipa especial com elementos da PJ e do Instituto Medicina Legal para investigarem o caso.