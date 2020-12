Casa dos Horrores. Condenado à morte japonês que matava e desmembrava vítimas aliciadas no Twitter

Foi condenado à morte no Japão, um homem, conhecido no país como o "assassino do Twitter", que matou nove pessoas num dos casos mais chocantes dos últimos anos. Takahiro Shiraishi foi detido em 2017 depois de terem sido encontrados pedaços de corpos no apartamento onde vivia.