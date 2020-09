Casa Niemeyer em Brasília promove residência artística digital com portugueses e brasileiros

São dez os artistas que participarão na residência, sendo cinco estabelecidos no Brasil e cinco em Portugal, convidados pelos curadores Ana Avelar, da Casa Niemeyer, e por Heloísa Vivanco Pires e Jorge Reis, da EMERGE.

A ação, ainda em caráter piloto, está integrada nas atividades da 20.ª Semana Universitária da Universidade de Brasília (UnB), na capital brasileira.

Da parte portuguesa, a Residência contará com os artistas Carolina Grilo Santos, Francisco Vidal, Inês Norton, Ludmila Queirós e Sónia Carvalho. Já a representar o Brasil estarão Carlos Monroy, Cecília Lima, Gustavo Von Ha, Renata Felinto e Sol Casal.

Na ação, serão promovidas conversas e `workshops` com artistas convidados, entre outras atividades. No dia do encerramento, em 25 de setembro, será apresentada uma criação conjunta `online`, planeada pelos residentes.

"`Transmetatlanticus` é, portanto, uma ação coletiva com artistas portugueses e brasileiros que decorrerá no mundo `online`. Nesta `performance`, o `online` é a matéria de exploração artística que servirá como ponto de partida", indicou a organização do evento em comunicado.

"Assumindo esta plataforma como a ferramenta de criação, os artistas envolvidos irão articular entre si como estabelecer a ação final. A ação explorará temas que nascem da ambiguidade de uma fronteira -- embora distantes, artistas encontram-se `online` simultaneamente", acrescentou o texto.

Todas as ações serão transmitidas virtualmente, no canal do YouTube do Dex/UnB (Decanato de Extensão da Universidade de Brasília) e nas redes sociais da Casa Niemeyer e da EMERGE.

Simultaneamente, a programação inserir-se-á na 20.ª Semana Universitária da UnB e na 14.ª Primavera dos Museus, ação dos museus brasileiros, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que une, durante uma semana, instituições museológicas em torno de atividades para todos os públicos.

A "Transmetatlanticus: Residência Artística Internacional Oca" conta com o apoio da Embaixada de Portugal no Brasil e do Instituto Camões -- Centro Cultural Português em Brasília.