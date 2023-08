Casa onde Hitler nasceu vai ser transformada em esquadra da polícia

Após anos de disputas jurídicas, o Governo austríaco decidiu avançar com as obras que irão transformar a casa onde Hitler nasceu, na cidade de Braunau, numa esquadra de polícia.“Tudo correrá conforme planeado”, disse um porta-voz do Ministério do Interior da Áustria.A decisão está a ser alvo de controversa, com os críticos a afirmarem que as obras irão satisfazer o desejo do ditador de transformar o edifício em escritórios de autoridade distrital.Como prova, Schwaiger – que vai lançar um documentário sobre o tema no final deste mês – citou a descoberta de um artigo de um jornal local de 10 de maio de 1939, que afirma que era um desejo de Hitler que a sua casa natal fosse transformada para usos administrativos.Por este motivo, Schwaiger apelou, na segunda-feira, ao Governo para repensar os seus planos.O objetivo, segundo uma comissão de especialistas criada pelo governo austríaco, em 2016, é "quebrar de forma sustentada o culto que lhe é dedicado por círculos extremistas", mas os historiadores decidiram, também, excluir a hipótese de demolição por considerarem que a Áustria "tem de confrontar o seu passado".

As controversas obras terão início a 2 de outubro e terão um custo estimado de 20 milhões de euros, mais 15 milhões do que tinha sido inicialmente estimado.





A remodelação está prevista para ser concluída até 2025 e os novos ocupantes do edifício devem mudar-se para o local em 2026.



c/agências