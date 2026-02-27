Casa Real espanhola afirma que Juan Carlos terá de restabelecer morada fiscal em Espanha se quiser voltar

Juan Carlos pode regressar a Espanha, mas terá de voltar a ter residência fiscal em Espanha. Esta é a posição da Casa Real espanhola, após o líder da oposição ter proposto o regresso do ex-monarca.

RTP /
Patricia de Melo Moreira - AFP

Fontes da Casa Real, citadas pelos órgãos de comunicação social espanhóis, afirmam que o ex-monarca “pode voltar a residir em Espanha quando quiser”.

No entanto, para salvaguardar a imagem e reputação de Juan Carlos, “de especulações e possíveis críticas e por conseguinte salvaguardar a [imagem] da Coroa como instituição, Juan Carlos deveria recuperar a residência fiscal”.

Na quinta-feira, o líder do Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, considerou "desejável" o regresso do rei emérito Juan Carlos ao país, após a divulgação dos documentos relacionados com a tentativa de golpe de estado de 1981, que o ex-monarca ajudou a impedir, ao desautorizar publicamente os revoltosos.

Juan Carlos foi rei de Espanha entre 1975 e 2014, tendo abdicado a favor do seu filho, Filipe VI. Em 2020, foi viver para os Emirados Árabes Unidos, após vários escândalos de corrupção terem abalado a sua reputação.
