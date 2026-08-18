Casais na China já podem registar casamento em bancos e estações de metro

A cidade de Tianjin (norte) estabeleceu uma parceria com o Banco Postal de Poupança da China para lançar o primeiro posto de registo de casamento do país no interior de uma agência bancária.

A medida, implementada em 06 de agosto, e noticiada pelo portal China Business Network, tornou-se um dos temas mais comentados nas redes sociais chinesas.

A capital da província de Anhui (leste), Hefei, criou o primeiro posto de registo de casamento do país dentro de uma estação de metro.

Desde a abertura, em 2024, 5.700 casais registaram o matrimónio na estação de metro chamada Xingfuba, que significa "barragem da felicidade".

As restrições geográficas foram eliminadas ao abrigo do novo regulamento sobre o Registo de Casamento, que entrou em vigor em maio de 2025.

Os casais deixaram de estar limitados pelo local do registo de residência quando solicitam a certidão de casamento, passando o registo a estar disponível em todo o território da China continental.

Em Pequim, a partir de maio, foram abertos três postos de registo de casamento ao ar livre: a Área Cénica de Turismo Cultural do Grande Canal, o parque Jinghua Manfuyuan e o Grande Canal.

Em Qingdao, na província de Shandong (leste), foram instalados "11 postos de registo de casamento distintos" em zonas turísticas e pontos de referência da cidade, incluindo a Villa Anna (um edifício de estilo barroco construído em 1901), o terminal de cruzeiros e o miradouro Cloud Sea Sky.

O China Business Network noticiou também que, no Dia dos Namorados Chinês de 2025, 20 casais registaram o casamento na Shanghai Tower, o edifício mais alto do mundo, na capital financeira da China, Xangai.

Em cidades como Urumqi (noroeste), Ningbo (leste), Chengdu e Dali (sudoeste), as autoridades locais "instalaram stands diretamente em festivais de música para prestar serviços de registo de casamento no local", referiu o portal.

Algumas localidades também introduziram incentivos ao casamento.

Desde janeiro de 2025 que a cidade de Luliang, província de Shanxi (norte), dá 1.500 yuan (cerca de 190 euros) aos casais que registem o casamento, desde que ambos o façam pela primeira vez e que a noiva tenha no máximo 35 anos.

Outros locais oferecem vales de consumo aos recém-casados, incluindo Hangzhou, Ningbo e Yiwu, na província de Zhejiang (leste), bem como Wuhu, na província de Anhui (leste), e algumas aldeias na província de Guangdong (sul).

Na primeira metade do ano, quase 3,28 milhões de casais registaram o casamento, enquanto cerca de 1,4 milhões de casais se divorciaram em todo o país, segundo o Ministério dos Assuntos Civis.

Em 2025, a população da China caiu pelo quarto ano consecutivo, com a taxa de natalidade a atingir um mínimo histórico.

Os nascimentos registados caíram para 7,92 milhões em 2025, contra 9,54 milhões em 2024, o valor mais baixo desde que os registos começaram, em 1949, segundo o Instituto Nacional de Estatística chinês.