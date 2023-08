Casal Biden visita zona de incêndios no Havai

O casal presidencial, cuja visita gerou reações distintas entre os habitantes da ilha, vai reunir-se com sobreviventes, socorristas e autoridades federais, estaduais e locais.Perante a dimensão da destruição ocorrida no Havai, o presidente dos Estados Unidos declarou o estado de catástrofe, permitindo desbloquear ajuda federal para o arquipélago.O governador do Havai, Josh Green, admitiu que a reconstrução da cidade histórica de Lahaina poderá custar mais de cinco mil milhões de dólares.Estes incêndios, classificados como os mais mortíferos em mais de um século nos Estados Unidos, têm suscitado duras críticas às autoridades locais e dúvidas sobre a eficácia do sistema local de alertas.O sistema de alertas do Havai não foi ativado durante os fogos, segundo admitiram as autoridades, e as sirenes permaneceram em silêncio. O chefe dos serviços de emergência da ilha de Maui demitiu-se na quinta-feira.