Casal italiano e um togolês com o seu filho raptados no Mali

A área do Mali onde as quatro pessoas foram raptadas fica perto da fronteira com o Burkina Faso, onde homens armados raptaram uma freira norte-americana de 83 anos em 5 de abril último.

Até agora, não foi fornecida qualquer informação oficial sobre o rapto naquele país com uma elevada presença de grupos extremistas islâmicos armados e onde os ataques contra a população e as forças de segurança são constantes.

O rapto do casal italiano eleva para oito o número de ocidentais raptados no Sahel central (Mali, Níger e Burkina Faso). O último incidente semelhante conhecido, também em abril, foi o rapto do jornalista francês Olivier Dubois por um grupo filiado na Al-Qaida em Gao, no norte do Mali.

Em outubro de 2021, a freira colombiana Gloria Cecilia Narvaez foi libertada depois de mais de quatro anos em cativeiro no sudoeste do Mali, nas zonas fronteiriças com a Costa do Marfim e Burkina Faso.