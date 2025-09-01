Casal morre em bombardeamento russo contra habitação em Zaporizhia

"Os russos atacaram a aldeia de Omelnyk com bombas guiadas. Casas foram destruídas. Numa delas, um casal foi morto", disse o chefe do distrito militar de Zaporizhia, Ivan Fedorov, acrescentando que o homem tinha 64 anos.

A Ucrânia é alvo diário de ataques noturnos russos.

No domingo, Vadim Filashkin, chefe da administração militar da região de Donetsk, também situada no leste da Ucrânia, disse na plataforma de mensagens Telegram que pelo menos três civis morreram e seis ficaram feridos em ataques russos na região ucraniana nas 24 horas anteriores.

Desde o início da invasão da Rússia em grande escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as forças russas mataram mais de 3.400 habitantes da região de Donetsk e feriram quase oito mil. Estes números não incluem as mortes ocorridas em Mariupol e Volonovakha.

Na madrugada de quinta-feira, ataques russos mataram 25 pessoas na capital Kiev, incluindo quatro crianças.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou no sábado que a Rússia pode estar a preparar uma nova ofensiva em grande escala em Pokrovsk, na região de Donetsk.