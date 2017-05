Casas e gabinetes de senador Aécio Neves alvo de buscas

RTP 18 Mai, 2017, 13:55 / atualizado em 18 Mai, 2017, 14:55 | Mundo

A operação desenvolveu-se após um acordo de colaboração do empresário e dono da JBS, Joesley Batista, com a Justiça.





Batista entregou dinheiro a Aécio Neves, o qual foi rastreado pela polícia até outro senador, Zezé Parrela. Filmou ainda uma reunião com o próprio Presidente Michel Temer, em que este supostamente o autoriza acontinuar a fazer pagamentos mensais em troca do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, e nomeia um deputado para ir receber meio milhão de reais em seu nome.





Esta gravação foi divulgada publicamente esta quarta-feira. Desencadeou protestos por todo o Brasil e levou já à entrega de um pedido de destituição do Presidente.





De acordo com a BBC Brasil, os agentes efetuaram buscas nos endereços do senador do partido PSDB-MG, no Lago Sul, em Brasília, no bairro Anchieta, em Belo Horizonte, e em Ipanema, no Rio, assim como no seu gabinete no Congresso Nacional, em Brasília.



Além dos endereços de Aécio Neves, estão a ser vasculhados os gabinetes do senador Zeze Parrela (do partido PSDB-MG) e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (do PMDB-PR).









O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou entretanto esta quinta-feira o afastamento de Aécio Neves do mandato de senador e de Rocha Loures do mandato de deputado federal.



Informações dão ainda conta de que Andrea Neves, irmã de Aécio Neves, foi detida pela Polícia Federal (PF) em Nova Lima, em Belo Horizonte. Um procurador, Ângelo Goulart Villela, já terá sido detido e há ainda mandados contra pessoas ligadas a Eduardo Cunha.





Os apartamentos de Andrea Neves, em Copacabana, no Rio, e o de Altair Alves, conhecido comp braço direito do deputado Eduardo Cunha, localizado na Tijuca, Rio de Janeiro, estão também a ser alvo de buscas.





De acordo com a notícia publicada quarta-feira no jornal O Globo, os tdois senadores e o deputados Loures terão participado ou combinaram num alegado esquema de suborno denunciado pelos donos da JBS.



O empresário Joesley Batista terá entregado à Procuradoria-Geral da República do Brasil gravações de conversas com o senador Neves, nas quais este lhe pedia dois milhões de reais (570 mil euros) de subornos, para pagar honorários a advogados na sua defesa no processo Lava-Jato.



O montante, entregue pelo empresário, foi rastreado pela polícia tendo acabado por ser depositado numa conta do senador Zezé Perrela.



O deputado Rodrigo Rocha Loures foi por seu lado filmado a receber 500 mil reais (142 mil euros).