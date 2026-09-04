Caso de Lindsay Clancy. Juiz declara julgamento nulo após falta de consenso do júri

"Neste momento, vou declarar que o júri está num impasse e vou declarar o julgamento nulo", anunciou o juiz William Sullivan, dando por terminado o julgamento que se arrastou por seis semanas.





O juiz tinha dado uma hora à equipa de Lindsay Clancy para apresentar um pedido de emergência ao tribunal de recurso. A defesa pediu que o único jurado que se recusava a participar nas deliberações fosse novamente interrogado ou excluído do júri, alegando que era "parcial", mas o juiz negou o pedido e o tribunal de recurso confirmou a anulação do julgamento.





O júri estava aparentemente dividido entre 11 jurados a favor da absolvição com base na falta de responsabilidade criminal de Lindsay Clancy e um contra este veredicto, segundo o estado das deliberações que foram conhecidas através das trocas entre o juiz, a defesa e a acusação.







Lindsay Clancy, de 36 anos, estava acusada de três homicídios qualificados pela morte dos seus três filhos - Cora, de cinco anos, Dawson, de três anos, e Callan, de oito meses. Clancy, ex-enfermeira, admitiu ter matado as crianças, mas a defesa alegou que sofria de psicose pós-parto e que, por isso, não pode ser responsabilizada criminalmente.



O caso tornou-se mediático e gerou um intenso debate sobre a saúde mental materna nos EUA. O processo contou com o depoimento de mais de 80 testemunhas e inclui mais de 300 elementos de prova.

O que se sabe sobre o caso?

O crime aconteceu em janeiro de 2023 em Duxbury, no Estado de Massachusetts, nos EUA. Segundo os factos descritos no processo, Clancy estrangulou as crianças usando bandas elásticas de exercício, na cave da própria casa. Depois cortou-se com uma faca e atirou-se do segundo andar, numa tentativa de suicídio que a deixou paralisada. O marido encontrou-a no quintal quando regressou a casa, com cortes no pulso e no pescoço.



Lindsay diz que ouviu vozes que a mandaram fazer o que fez. A defesa sustentou que a mulher sofria de psicose pós-parto e que estava num episódio psicótico quando matou os filhos. Pedia, por isso, que fosse considerada inocente por insanidade mental.



Por outro lado, os procuradores apresentaram provas de premeditação e argumentam que Clancy era capaz de compreender as consequências dos seus atos. Alegaram que Clandy mandou o marido ir buscar comida e passar numa farmácia, depois de verificar no telemóvel o tempo que demoraria a chegar a casa.



Os depoimentos de familiares, incluindo o ex-marido de Clancy, Patrick, detalharam como a norte-americana estava a lutar contra problemas de saúde mental nos meses que se seguiram ao nascimento do seu terceiro filho, tendo inclusive pedido ajuda por várias vezes e procurado tratamento junto de profissionais de saúde, que lhe prescreveram uma série de medicamentos.





Patrick Clancy testemunhou que a sua mulher tinha tido alta de um hospital psiquiátrico menos de duas semanas antes do crime.





O julgamento reacendeu debates antigos sobre a forma como a saúde mental pós-parto nas mulheres é tratada nos EUA e como o sistema jurídico do país lida com os casos em que as mães matam os seus filhos.





A acusação pode agora optar por reabrir o processo e reiniciar o julgamento com um novo júri ou negociar um acordo de confissão para evitar um segundo julgamento. Alternativamente, os procuradores podem arquivar o caso por completo e não avançar com um novo julgamento.



