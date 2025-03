Caso Émile. Avós maternos e mais duas pessoas sob custódia policial

Émile, de dois anos e meio, desapareceu a 8 de julho de 2023, quando tinha acabado de chegar para as férias de verão à casa dos avós maternos, na aldeia de Haut-Vernet, nos Alpes franceses.

Apesar de vários dias de buscas não foi encontrado qualquer vestígio da criança nesta zona íngreme e isolada, situada a 1.200 metros de altitude.

“Passaram 19 meses, 19 meses sem certezas. Precisamos de compreender, precisamos de saber”, escreveram.





c/ agências

“Esta manhã, 25 de março de 2025,por investigadores da unidade de investigação dade Marselha, no sudeste de França,”, declarou Jean-Luc Blachon, procurador do Ministério Público, em comunicado enviado à agência France Presse (AFP).A advogada dos avós, Isabelle Colombani, confirmou à AFP que os seus clientes foram colocados sob custódia policial. “Não tenho nenhum comentário a fazer, acabei de descobrir", acrescentou.“Estas detenções inserem-se numa fase de verificação e comparação das informações recolhidas durante as investigações efetuadas nos últimos meses”, prossegue o magistrado no seu comunicado de imprensa.Inicialmente, os investigadores dispunham apenas do testemunho de dois vizinhos que declararam ter visto a criança à distância, saindo de casa e caminhando sozinha por uma rua em declive.Os juízes de instrução enviaram imediatamente dezenas de autoridades policiais, incluindo especialistas em “engenharia do local do crime”, antropólogos e duas equipas de cães para procurar restos humanos. Conseguiram encontrar roupas e um pequeno pedaço de osso na mesma zona.A 13 de março, a presença de investigadores na aldeia de Haut-Vernet reacendeu as especulações. Segundo vários meios de comunicação social, osapreenderam um grande vaso colocado à entrada de uma capela da aldeia. No entanto, o Ministério Público recusa-se a confirmar este facto.Várias centenas de pessoas assistiram à cerimónia, celebrada segundo o rito de São Pio V (em latim), de acordo com a vontade dos pais do menino de dois anos e meio, que, tal como os seus avós, eram católicos tradicionalistas fervorosos.Poucas horas depois da cerimónia, os avós maternos de Émile emitiram um comunicado afirmando que “o tempo do silêncio deve dar lugar à verdade”.