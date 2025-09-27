Caso Epstein. Musk, Bill Gates e príncipe André citados em novos arquivos

O multimilionário Elon Musk, o fundador da Microsoft Bill Gates e o príncipe André do Reino Unido estão entre os nomes mencionados nos novos arquivos no caso do agressor sexual Jeffrey Epstein.

Os novos dados foram revelados, esta sexta-feira, pelos congressistas democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.



Para os democratas do comité fica provado "que Jeffrey Epstein era amigo de alguns dos homens mais poderosos e ricos do mundo" e prometem divulgar, em breve, todos os documentos.



Jeffrey Epstein morreu em 2019, numa prisão em Nova Iorque, onde aguardava julgamento por tráfico sexual.