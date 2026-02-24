Caso Epstein. Peter Mandelson libertado sob fiança

O ex-membro da Câmara dos Lordes Peter Mandelson foi visto a regressar a casa na madrugada desta terça-feira, por volta das 2h00 da manhã, depois de ter sido detido em Londres, no final do dia de segunda-feira, por suspeitas de má conduta no exercício de cargo público. Mandelson foi mantido sob custódio para interrogatório.



O político de 72 anos foi libertado sob fiança e aguarda agora investigação adicional das autoridades britânicas, que abriram, no início deste mês, uma investigação criminal a Mandelson depois do governo do primeiro-ministro Keir Starmer ter remetido à polícia mensagens trocadas entre o ex-embaixador britânico nos EUA e o criminoso sexual Jeffrey Epstein.



A Polícia Metropolitana de Londres já havia avançado que, também no início de fevereiro, foram feitas buscas em duas das suas moradas, nas áreas de Wiltshire e Camden.



A ligação entre Mandelson e o magnata norte-americano era já de conhecimento público desde setembro do ano passado, mas os recentes documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA revelam que a relação entre os dois era mais próxima do que se sabia até agora.



Os novos emails parecem mostrar indícios de que o antigo membro do Partido Trabalhista partilhava informações do Governo do Reino Unido com Epstein, na altura em que era ministro do executivo do ex-primeiro ministro Gordon Brown, em 2009.

Jeffrey Epstein foi condenado em 2008 por crime de prostituição de menores.

Os ficheiros sugerem ainda que o magnata norte-americano transferiu cerca de 75 mil dólares (64 mil euros), entre 2003 e 2004, ao ex-ministro britânico.



O antigo secretário de Estado afirma não ter qualquer “recordação” dos pagamentos registados nos emails, que acredita serem falsos e já garantiu que vai investigar as alegações de que é alvo, em declarações à BBC aquando da sua renúncia ao Partido Trabalhista.



Peter Mandelson foi afastado do cargo de embaixador britânico nos Estados Unidos, para o qual havia sido nomeado por Starmer, quando o vínculo que este manteve durante anos com o falecido financista e abusador sexual se tornou evidente em setembro.



O político, que também atuou no gabinete de Tony Blair, como secretário de Estado para a Irlanda do Norte e comissário de Comércio da União Europeia durante a presidência de Durão Barroso, negou sempre qualquer atividade indevida e, em declarações anteriores, lamentou “profundamente” a sua ligação com Epstein.