Caso Epstein. Procuradora-geral dos EUA promete omitir nomes das vítimas

Bondi pediu desculpa às vítimas da rede de tráfico sexual liderada pelo milionário norte-americano, Jeffrey Epstein, que se encontravam na sala de audições do Congresso, garantindo que “qualquer acusação de delito criminal será levada a sério e investigada”.



Durante a audição no Congresso, Bondi entrou em rota de colisão com vários congressistas democratas, que pediram a demissão da procuradora-geral.



Um dos momentos mais tensos foi quando a congressista democrata, Becca Balint, questionou as ligações entre o predador sexual e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e Bondi acusou a democrata de não ser capaz de fazer as mesmas perguntas se o objeto da questão fosse Bill Clinton, e de ser “antissemita”.



Balint acabou por sair da sala, gritando “falar sobre antissemitismo com uma mulher que perdeu o avô no Holocausto, a sério?"