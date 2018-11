Caso Khashoggi: CIA descobriu prova decisiva contra príncipe saudita

A agência norte americana descobriu um contacto entre o irmão do príncipe herdeiro, embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, e Jamal Khashoggi.



Khalid Bin Salmane terá aconselhado a jornalista a visitar o Consulado em Istambul mas não fica claro se sabia ou não que Khashoggi iria ser assassinado.



Confrontado com as conclusões da CIA, Donald Trump alegou que ainda ia reunir com o Secretário de Estado e com oficiais da agencia de informação para ter uma conclusão mais precisa.



O presidente dos Estados Unidos, que sempre defendeu este grande parceiro económico e aliado terá agora de tomar uma atitude em relação a Arabia Saudita.