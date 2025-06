Caso Madeleine McCann. Autoridades portuguesas colaboram em processo de investigação

(em atualização)





Dezoito anos depois do desaparecimento de Maddie McCann, e dois anos após as últimas buscas na região, as autoridades policiais portuguesas retomaram, esta terça-feira, as investigações perto do local do desaparecimento da menina britânica, em maio de 2007. Por ordem das autoridades alemãs, a Polícia Judiciária está a levar a cabo uma série de buscas a propriedades em Lagos.





Nesta zona, perto do balneário da Praia da Luz, vários veículos das autoridades responsáveis entraram numa estrada de terra batida vigiada pela polícia.





A Polícia Judiciaria tem, esta terça-feira, 30 inspetores empenhados nas diligências pedidas pela polícia alemã no âmbito da investigação.

A PJ anunciou, na segunda-feira, que estão a decorrer buscas no concelho de Lagos, a pedido das autoridades alemãs, no âmbito da investigação do desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007.







O Ministério Público de Braunschweig conduz o processo em curso e pediu a execução de mandados de busca no concelho de Lagos, no âmbito de “um processo preliminar contra um cidadão alemão suspeito da prática de homicídio da cidadã britânica Madeleine Beth McCann”, acrescentou a PJ, num comunicado.



A polícia portuguesa adiantou ainda que todas as provas apreendidas durante as buscas desta semana serão entregues às autoridades alemãs mediante autorização do Ministério Público português.





De acordo com uma fonte citada pela AFP, as investigações devem durar até sexta-feira e estão a ser levadas a cabo ao abrigo de um mandado emitido pelo Ministério Público de Brunswick (no norte da Alemanha), que lidera uma investigação preliminar a Christian Brückner, suspeito pela justiça alemã de ter morto Madeleine McCann.



"Todas as provas apreendidas pela PJ serão, com autorização prévia do Ministério Público Nacional, entregues a agentes da Polícia Criminal Federal Alemã", referiu a mesma fonte.



As últimas buscas desta investigação aconteceram em maio de 2023, perto de um lago.



Christian Brückner, que cumpre pena de prisão por violação, foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha, num julgamento por duas agressões sexuais e três violações cometidas entre 2000 e 2017 em Portugal. Todos estes são casos distintos do caso Maddie.





Em 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, na Praia da Luz, enquanto os pais jantavam com amigos a poucos metros de distância, na estância balnear.



Em 2020, a polícia alemã declarou Christian Brückner como principal suspeito do sequestro e assassínio da criança, mas não se formalizaram acusações.





C/agências