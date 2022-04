Caso Pegasus ameaça a estabilidade política espanhola

O caso Pegasus começa a pôr em causa a estabilidade política em Espanha. Apesar das tentativas do governo para acalmar os ânimos, em torno da espionagem a dezenas de independentistas catalães, o cenário está longe de ser favorável para o executivo espanhol.