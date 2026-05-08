Caso suspeito de hantavírus detetado em Espanha

Uma mulher na província de Alicante, no sudeste de Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infeção por hantavírus, informou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde.



Javier Padilla acrescentou que a mulher era passageira do mesmo voo da neerlandesa que morreu em Joanesburgo após viajar no navio de cruzeiro MV Hondius e contrair o vírus.





Encontra-se internada num hospital em Alicante, em isolamento, com sintomas como tosse e "mal-estar geral", disse Padilla.



O responsável do Ministério da Saúde espanhol revelou que esta mulher estava sentada duas filas atrás da neerlandesa e que o contacto entre elas "foi breve".





Padilla acrescentou que as autoridades de saúde da região de Valência estão a rastrear as pessoas com quem a mulher esteve contato nos últimos dias.





No Reino Unido, a agência de segurança sanitária informou também esta sexta-feira que foi identificado mais um caso de suspeita de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, elevando para 3 o número de casos suspeitos de cidadãos britânicos.





Nos Países Baixos, onde tinha sido detetado outro caso suspeito, uma assistente de bordo, os testes laboratoriais não confirmaram a infeção por hantavírus.





O navio cruzeiro com 144 pessoas a bordo deve chegar a Tenerife no domingo, seguindo-se o repatriamento dos cidadãos não espanhóis.





Ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tentou tranquilizar os cidadãos."Este não é o início de uma epidemia (...) nem de uma pandemia", assegurou Maria Van Kerkhove, responsável pelo Departamento de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS, aos jornalistas em Genebra.



























