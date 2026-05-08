Mundo
Caso suspeito de hantavírus detetado em Espanha
Trata-se de uma mulher que esteve no mesmo voo da neerlandesa que morreu em Joanesburgo.
Uma mulher na província de Alicante, no sudeste de Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infeção por hantavírus, informou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde.
Javier Padilla acrescentou que a mulher era passageira do mesmo voo da neerlandesa que morreu em Joanesburgo após viajar no navio de cruzeiro MV Hondius e contrair o vírus.
Javier Padilla acrescentou que a mulher era passageira do mesmo voo da neerlandesa que morreu em Joanesburgo após viajar no navio de cruzeiro MV Hondius e contrair o vírus.
Encontra-se internada num hospital em Alicante, em isolamento, com sintomas como tosse e "mal-estar geral", disse Padilla.
O responsável do Ministério da Saúde espanhol revelou que esta mulher estava sentada duas filas atrás da neerlandesa e que o contacto entre elas "foi breve".
O responsável do Ministério da Saúde espanhol revelou que esta mulher estava sentada duas filas atrás da neerlandesa e que o contacto entre elas "foi breve".
Padilla acrescentou que as autoridades de saúde da região de Valência estão a rastrear as pessoas com quem a mulher esteve contato nos últimos dias.
No Reino Unido, a agência de segurança sanitária informou também esta sexta-feira que foi identificado mais um caso de suspeita de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, elevando para 3 o número de casos suspeitos de cidadãos britânicos.
Nos Países Baixos, onde tinha sido detetado outro caso suspeito, uma assistente de bordo, os testes laboratoriais não confirmaram a infeção por hantavírus.
O navio cruzeiro com 144 pessoas a bordo deve chegar a Tenerife no domingo, seguindo-se o repatriamento dos cidadãos não espanhóis.
Ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tentou tranquilizar os cidadãos."Este não é o início de uma epidemia (...) nem de uma pandemia", assegurou Maria Van Kerkhove, responsável pelo Departamento de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS, aos jornalistas em Genebra.