Reino Unido confirma terceiro caso suspeito de hantavírus. Hospedeira holandesa testou negativo

Mais casos “possíveis” com risco “limitado”

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) classificou o surto de hantavírus como uma resposta de emergência de 'nível 3', o nível mais baixo de ativação de emergência.

Rastreamento de contactos





As autoridades de saúde estão a trabalhar para rastrear os movimentos de cerca de 30 pessoas que desembarcaram durante uma escala em Santa Helena, entre 22 e 24 de abril, a fim de identificar possíveis casos de doença ou contactos próximos.

Todos os passageiros que desembarcaram em Santa Helena, no Oceano Atlântico Sul, onde o navio fez escala no dia 24 de abril, foram contactados, informou o operador do navio. Isto inclui pessoas de pelo menos 12 países, entre elas sete cidadãos britânicos e seis dos EUA. O primeiro caso confirmado de hantavírus neste surto ocorreu no início de maio.





c/ agências

Dois cidadãos britânicos tiveram a infeção por hantavírus confirmada, no âmbito da monitorização do surto mortal num navio de cruzeiro de luxo, informou a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido numa atualização esta sexta-feira.Este caso suspeito junta-se a dois casos previamente confirmados, detetados em dois cidadãos britânicos, acrescentou a agência. Um está hospitalizado na África do Sul e o outro nos Países Baixos.A mulher tinha sido internada num hospital em Amesterdão na quinta-feira com sintomas de uma possível infeção.Mais casos de hantavírus são "possíveis", alertou na quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), mas o surto que matou três passageiros num navio no Atlântico deverá manter-se "limitado" se as medidas de saúde pública forem implementadas.O governo regional das Canárias, que se opôs à chegada do MV Hondius a Tenerife, afirmou na quinta-feira que o navio "não atracará" na ilha: "ancorará" ao largo da costa antes de os passageiros serem evacuados por uma pequena embarcação para transferência para o Aeroporto de Tenerife Sul.Dado o período de incubação da estirpe andina do vírus, que pode chegar às seis semanas, "é possível que sejam reportados mais casos", acrescentou.A estirpe andina, identificada em passageiros infetados, é a única conhecida por provocar transmissão de pessoa para pessoa.As autoridades e a Organização Mundial da Saúde estão a tranquilizar o público sobre o nível "baixo" de risco epidémico, uma vez que o vírus é menos contagioso do que a covid-19."Acreditamos" que este episódio "permanecerá limitado se forem aplicadas medidas de saúde pública e se todos os países demonstrarem solidariedade", acrescentou Abdi Rahman Mahamud, diretor de Operações de Alerta e Resposta a Emergências de Saúde.Os passageiros do cruzeiro estão atualmente hospitalizados ou sob observação médica na Holanda, Suíça, Alemanha e África do Sul.Passageiros e tripulantes de cerca de 20 países continuam a bordo do navioA operadora do navio, Oceanwide Expeditions, está a trabalhar para obter detalhes de todos os passageiros e tripulantes que embarcaram e desembarcaram em várias paragens desde 20 de março.A preocupação aumenta nesta pequena ilha britânica de 4.400 habitantes, isolada no meio do Atlântico Sul, mas a situação está "estável e controlada", assegurou o governador na quinta-feira.Em Singapura, duas pessoas na casa dos sessenta anos que chegaram à ilha foram colocadas em isolamento enquanto aguardam os resultados dos testes.O mesmo procedimento foi no Reino Unido, e um dinamarquês assintomático isolou-se voluntariamente.Um francês que viajou com um caso confirmado e apresenta "sintomas ligeiros" foi também colocado em isolamento enquanto se aguarda o resultado do teste.O Ministério da Saúde da Argentina indicou na quinta-feira que não conseguiu "confirmar a origem do contágio", apesar de ter rastreado a rota do primeiro caso.O hantavírus é endémico em certas regiões da Argentina, particularmente nos Andes, com pelo menos sessenta casos por ano nos últimos anos.O casal holandês que morreu, e que se acredita serem os primeiros casos de hantavírus deste surto, embarcou a 1 de abril.