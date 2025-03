Casos de sarampo aumentam quase dez vezes devido à redução da vacinação -- centro europeu

O alerta surge na sequência de 32.265 pessoas terem sido diagnosticadas com sarampo em 2024 na União Europeia e no Espaço Económico Europeu (UE/EEE), um aumento significativo face às 3.973 do ano anterior.

"A Europa continua a sofrer surtos recorrentes de sarampo, apesar de uma vacina altamente segura, eficaz e acessível estar incluída em todos os programas nacionais de imunização da UE/EEE", salientou o centro europeu em comunicado.

Este "aumento acentuado" das infeções é motivado por uma taxa de adesão à vacinação "consistentemente abaixo do ideal", salientou ainda a agência da União Europeia, avançando que quase 90% das pessoas diagnosticadas com sarampo em 2024 não estavam vacinadas contra a doença.

Segundo o ECDC, as crianças com menos de um ano, que ainda não são elegíveis para serem vacinadas, "estão a pagar o preço mais elevado", tendo em conta que o crescimento de grupos populacionais desprotegidos continua a contribuir para a propagação do vírus.

Depois de considerar essencial que pelo menos 95% da população elegível esteja totalmente vacinada, o centro europeu de controlo de doenças recordou que a atividade do sarampo tende a atingir o seu pico no inverno e na primavera.

"Com o aproximar das férias da Páscoa, o que aumenta as viagens internacionais, são necessárias ações urgentes para evitar um número semelhante de infeções em 2025", alertou ainda o ECDC, reiterando que quem não foi vacinado tome as doses de reforços.

Os dados provisórios de 2023 indicam que apenas quatro países europeus -- Portugal, Hungria, Malta e Eslováquia -- alcançaram a meta de cobertura para as duas doses da vacina.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa que se propaga entre pessoas com facilidade e que pode ter consequências graves, incluindo cegueira, surdez e danos no sistema imunitário.

Trata-se de uma infeção provocada por um vírus, caracterizada por sintomas recorrentes de febre, tosse, conjuntivite, corrimento nasal e manchas vermelhas na pele.