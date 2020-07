Catalunha. Governo regional quer fechar hotéis e proibir ajuntamentos com mais de dez pessoas

A ordem do Governo regional acontece depois de uma primeira tentativa que o tribunal considerou ilegal.





As novas restrições, que na mesma têm que ser aprovadas por um juiz, vão colocar em confinamento a cidade de Lérida e outras sete nas redondezas a partir desta quarta-feira e por 15 dias, afirmou ao início desta tarde o porta-voz do governo catalão Meritxell Budo.



As autoridades estão confiantes que desta vez o tribunal vai dar luz verde ao decreto. As novas restrições só permitem deslocações para trabalhar, comprar mantimentos ou realizar exercício físico.





Ajuntamentos com mais de dez pessoas são proibidos.





Outra medida, que terá um impacto forte na economia da região, passa pelo encerramento dos hotéis. E os restaurantes e bares têm ordem para encerrar. Há no entanto permissão de funcionamento para take-away.





"Pedimos aos cidadãos que sejam responsáveis e não deixem as suas casas a não ser que seja estritamente necessário", disse o porta-voz do governo catalão.





Lérida fica a cerca de 180 quilómetros de Barcelona. Os habitantes desta cidade estão já proibidos de abandonar a zona desde 4 de julho. As medidas que agora vão ser aplicadas são no entanto ainda mais restritivas.





A Espanha é um dos países que mais atingido pela pandemia, com o registo de mais de 28400 vítimas mortais.





A situação melhorou nos últimos tempos, o que levou o Governo a levantar o confinamento nacional a 21 de junho. Mas com esse desconfinamento, tal como seria de esperar, em algumas zonas houve um ressurgimento de novos casos. Foi o que aconteceu em Lérida.





Desde o dia 21 de junho as autoridades espanholas já detetaram mais de 170 surtos localizados, sendo que pelo menos 120 ainda estão ativos.





A Catalunha é a zona do país com mais novos casos. Foram registados 2184 na última semana. Um número bem acima da média nacional nesta altura.