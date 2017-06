Catalunha independente em forma de República, referendado a 1 de outubro

Foto: Albert Gea - Reuters

Quer que a Catalunha seja um estado independente em forma de república? Sim ou Não?



Uma decisão unilateral, do Governo em Barcelona, anunciada esta manhã, em tom de provocação ao Executivo de Mariano Rajoy.



Apesar da recusa do Governo Espanhol e do chumbo certo do Tribunal Constitucional, os independentistas prometem levar o processo da consulta popular até ao fim.