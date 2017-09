Catalunha: Procuradoria-Geral manda selar locais de voto antes de referendo

RTP26 Set, 2017, 18:43 / atualizado em 26 Set, 2017, 18:48 | Mundo

Numa instrução remetida ao chefe da polícia catalã, Josep Lluis Trapero, é ordenado que os Mossos d’Esquadra impeçam inclusivamente votações nas ruas de acontecerem a menos de 100 metros do “local designado” para a votação.



O Procurador-geral José María Romero de Tejada ordenou que a polícia sele os colégios eleitorais “com antecedência suficiente e antes de 30 de setembro", deixando ainda a instrução para que identifiquem quem possa tentar ocupar esses centros e que seja apreendido qualquer tipo de material que possa servir à votação, como urnas ou boletins de voto.



A ordem é para que o efetivo policial vigie depois a integridade da selagem dos locais até às 21h00 de domingo (hora local), ou seja, até ao fim do que poderá ser o dia de voto. Ao mesmo tempo, a Procuradoria incumbe os Mossos d’Esquadra de impedir a constituição de mesas eleitorais, prevista pela Generalitat para as 7h30.



A instrução do Ministério Público não deixa margem de interpretação para a polícia catalã, diz o El Pais. De acordo com o El Mundo, a Procuradoria deixa a indicação que os Mossos d’Esquadra devem “requerer o auxílio e colaboração das policiais locais” para controlar os colégios eleitorais, bem como solicitar o apoio da Policía Nacional e da Guardia Civil.



O Ministério do Interior mobilizou reforços destas forças de segurança na Catalunha para evitar que o referendo sobre a independência se realize, depois de esta consulta popular ter sido declarada ilegal pelo Tribunal Constitucional.



Estas instruções colocam ainda mais pressão sobre os Mossos d`Esquadra, que estão a ser "coordenados" desde sábado por um oficial da polícia vindo de Madrid, contra a vontade do Governo catalão, que criticou a medida.



Apesar das decisões dos tribunais e da pressão de Madrid, o presidente do Governo catalão, Carles Puigdemont, mantém que o referendo de autodeterminação se irá realizar.

Rajoy cancela participação na cimeira europeia de Tallin

O chefe do Governo espanhol decidiu cancelar a sua participação esta semana na Cimeira Europeia de Tallin (Estónia) devido à situação que se vive na Catalunha e também para estar presente na aprovação do Orçamento Geral de Estado para 2018.



Segundo “fontes do Governo” citadas pela agência espanhola EFE, a situação na Catalunha é a razão principal para Mariano Rajoy cancelar a viagem, mas a decisão também foi influenciada pela previsível aprovação esta sexta-feira, em Conselho de Ministros, do orçamento para o próximo ano.



O chefe do Governo espanhol deveria deslocar-se a Tallin na quinta-feira à tarde para participar no jantar dos líderes europeus que antecede o Conselho Europeu de sexta-feira.



As fontes citadas pela EFE adiantam que a cimeira europeia tem um caráter “informal” não estando previsto a aprovação de decisões, o que facilita a ausência de Mariano Rajoy.