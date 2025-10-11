Catar autorizado a construir instalação militar em base aérea norte-americana

O anúncio surge dias depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinar um decreto a prometer defender este país contra ataques, na sequência das agressões aéreas israelitas contra o líder do Hamas em Doha.

"Assinámos um acordo para a construção de uma instalação da Força Aérea do Qatar na base aérea de Mountain Home", no estado norte-americano de Idaho (noroeste), disse Pete Hegseth no Pentágono, ao lado do homólogo do Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

"[A instalação] acolherá um contingente de F-15 do Qatar e pilotos para reforçar o nosso treino conjunto", salientou.

Mountain Home acolhe atualmente um esquadrão de caças de Singapura, de acordo com o `website` desta base aérea.

Hegseth também agradeceu ao Qatar pelo "papel considerável" como mediador nas negociações que levaram a um acordo entre Israel e o Hamas, bem como pela ajuda na libertação de um cidadão norte-americano no Afeganistão.

O ministro catari elogiou a "parceria sólida e duradoura" e as "relações estreitas em matéria de defesa" entre os dois países.

A base aérea de Al Udeid, no Qatar, é a maior instalação militar de Washington no Médio Oriente. As relações estreitas entre Trump e os líderes do Qatar suscitaram interrogações, nomeadamente devido ao presente oferecido ao presidente norte-americano, um Boeing 747 destinado a ser utilizado como avião presidencial.

Embora este projeto de instalação do Qatar em Idaho estivesse aparentemente em preparação desde o mandato do democrata Joe Biden, o acordo suscitou preocupações relacionadas com segurança, nomeadamente por parte de Laura Loomer, figura da extrema-direita norte-americana, geralmente aliada de Trump.

Loomer disse que nunca pensou ver os republicanos a darem ao Qatar uma base militar em solo norte-americano.

"O Qatar não terá a própria base nos Estados Unidos, nem nada que se assemelhe a uma base. Nós controlamos a base existente, como fazemos com todos os nossos parceiros", esclareceu Hegseth.