Mundo
Catástrofe natural no Nepal ainda se faz sentir na população
Faz este sábado um mês que o Nepal viveu uma das maiores tragédias da história do país. uma avalanche sem precedentes de gelo, rochas e lama, proveniente dos Himalaias devastou comunidades na fronteira com o Tibete.
Um desastre natural que fez milhares de vitimas e deixou marcas profundas nos sobreviventes.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1
Ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas as inundações catastróficas que atingiram o Nepal foram recordadas pelo primeiro-ministro nepalês, referindo-se a elas como "um alerta para o mundo" sobre as alterações climáticas, onde apelou a maior apoio externo ao país.
De acordo com o mais recente balanço, divulgado em 16 de setembro, as inundações causaram pelo menos 1.403 mortos, dos quais apenas 105 tinham sido identificados, e deixaram 6.150 desaparecidos, incluindo dois portugueses.
Do outro lado da fronteira, na região chinesa do Tibete, o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos, segundo os meios de comunicação estatais.
O Nepal estima que a fatura da reconstrução ascenderá a 4,78 mil milhões de dólares (4,15 mil milhões de euros).
Do outro lado da fronteira, na região chinesa do Tibete, o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos, segundo os meios de comunicação estatais.
O Nepal estima que a fatura da reconstrução ascenderá a 4,78 mil milhões de dólares (4,15 mil milhões de euros).