Catástrofe natural no Nepal ainda se faz sentir na população

Um desastre natural que fez milhares de vitimas e deixou marcas profundas nos sobreviventes.





Ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas as inundações catastróficas que atingiram o Nepal foram recordadas pelo primeiro-ministro nepalês, referindo-se a elas como "um alerta para o mundo" sobre as alterações climáticas, onde apelou a maior apoio externo ao país.





De acordo com o mais recente balanço, divulgado em 16 de setembro, as inundações causaram pelo menos 1.403 mortos, dos quais apenas 105 tinham sido identificados, e deixaram 6.150 desaparecidos, incluindo dois portugueses.



Do outro lado da fronteira, na região chinesa do Tibete, o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos, segundo os meios de comunicação estatais.



O Nepal estima que a fatura da reconstrução ascenderá a 4,78 mil milhões de dólares (4,15 mil milhões de euros).



No terreno, uma organização criada por um português está agora a prestar apoio psicológico às populações afectadas.Oriana Barcelos - RTP Antena 1