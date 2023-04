"Categoricamente inaceitável". Ucrânia condena restrições de países vizinhos à exportação de cereais

, frisou o MNE ucraniano."Existem fundamentos legais para o regresso imediato das exportações de produtos agrícolas ucranianos para a Polónia, Roménia, Hungria, Eslováquia e Bulgária, bem como para a continuação das exportações sem entraves para outros Estados-membros da UE", continuou.Na sexta-feira, a Comissão Europeia chegou a acordo com a Polónia, Hungria, Bulgária, Roménia e Eslováquia, tendo estes países concordado em levantar a proibição das importações de trigo, milho, colza e sementes de girassol provenientes da Ucrânia,Segundo Nikolenko, as restrições impostas aos produtos ucranianos pelo grupo de cinco países europeusO Ministério da Economia e da Indústria apelou, por isso, para que seja encontrada uma "solução equilibrada" baseada nos acordos e regras da UE e no "espírito de solidariedade" para retomar imediatamente as exportações."Esta é a única forma de enfrentar com êxito e em conjunto a guerra de agressão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia e de reforçar o mercado único da UE, no qual a Ucrânia passará a participar", lê-se no comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.Também, numa conversa telefónica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel."A restrição artificial e ilegal do comércio com a União Europeia está a atingir a Ucrânia, que está a resistir à agressão russa, tanto económica como politicamente", disse Volodymyr Zelensky, apelando a uma solução "construtiva" num "espírito europeu".

c/ agências