Cavaco Silva entre os primeiros laureados da Ordem Europeia do Mérito

Podem ser nomeadas até 20 pessoas para a Ordem a cada ano.



"Contribuiu para perceção positiva da UE"



Em setembro de 2007, o âmbito da sua visita oficial às instituições europeias e coincidindo com a Presidência Portuguesa da União Europeia, onde defendeu a importância do Tratado de Lisboa;

Em junho de 2013, um novo discurso focado nos desafios da crise económica e no futuro da zona euro.

Delegação do PSD saúda distinção de Cavaco Silva

Outras nomeações



Angela Merkel, antiga Chanceler Federal da Alemanha;

Lech Wałęsa, líder do movimento Solidarnosc e antigo presidente da República da Polónia;

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

Aníbal Cavaco Silva, antigo presidente e primeiro-ministro de Portugal;

Valdas Adamkus, antigo presidente da Lituânia;

Jerzy Buzek, antigo primeiro-ministro da Polónia e antigo presidente do Parlamento Europeu;

Sauli Niinistö, antigo presidente da Finlândia e antigo presidente do Parlamento da Finlândia;

Pietro Parolin, cardeal e secretário de Estado da Santa Sé;

Mary Robinson, antiga presidente da Irlanda e antiga alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos;

Maia Sandu, presidente da República da Moldávia;

Javier Solana y de Madariaga, antigo alto representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum;

Wolfgang Schüssel, antigo chanceler federal da Áustria;

Jean Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu.

José Andrés, chef e fundador da ONG World Central Kitchen;

Giannis Antetokounmpo, jogador de basquetebol;

Marc Gjidara, advogado e académico;

Sandra Lejniece, médica, cientista e líder académica;

Oleksandra Matviichuk, advogada de Direitos Humanos;

Viviane Reding, antiga vice-presidente da Comissão Europeia, antiga deputada à Câmara dos Deputados do Luxemburgo, antiga deputada ao Parlamento Europeu;

Paul David Hewson, conhecido por Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton e Laurence Joseph Mullen Jr., músicos e membros da banda U2.

O antigo presidente da República Aníbal Cavaco Silva figura entre os primeiros nomes distinguidos com a Ordem Europeia do Mérito. O anúncio partiu esta terça-feira da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.A atribuição deste prémioNo ano passado, por ocasião do 75.º aniversário da Declaração de Schumann, a Mesa do Parlamento Europeu decidiu criar a primeira distinção deste género concedida por uma Instituição Europeia, “uma distinção civil que visa honrar as ações de indivíduos que tenham contribuído significativamente para a integração europeia ou para a promoção e defesa dos valores europeus”.Os laureados foram selecionados pelo Comité de Seleção da Ordem, composto pela presidente Roberta Metsola, pelas vice-presidentes do Parlamento Europeu Sophie Wilmès e Ewa Kopacz, e por José Manuel Durão Barroso, Michel Barnier, Josep Borrell e Enrico Letta.As propostas de nomeação foram apresentadas por chefes de Estado ou de Governo, presidentes dos Parlamentos nacionais e presidentes das instituições europeias."A Europa foi sempre construída pelas pessoas. Colmatar divisões, quebrar barreiras, derrubar ditaduras e superar crises para um futuro melhor para o nosso continente. Este compromisso europeu merece ser celebrado. Com a Ordem Europeia do Mérito, honramos aqueles que não acreditaram simplesmente na Europa, mas que ajudaram a construí-la", sublinhou Roberta Metsola.O Parlamento Europeu recorda, em comunicado, que, “. No pano internacional, defendeu a estabilização democrática dos regimes africanos, apoiando as negociações de paz para Angola e Moçambique”.O Comité de Seleção da Ordem realça quee recorda as interações com o Parlamento Europeu em diferentes fases da sua carreira política.Enquanto Presidente da República (2006–2016), Cavaco Silva discursou perante os eurodeputados nas sessões plenárias do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, em duas ocasiões principais:“Como primeiro-ministro (1985–1995), assumiu responsabilidades significativas na negociação do Ato Único Europeu e teve um papel histórico na assinatura do Tratado de Maastricht que, durante a primeira Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, expandiu significativamente os poderes do Parlamento Europeu e lançou as bases para a moeda única. Além disso, Cavaco Silva foi o responsável político pela transposição de inúmeras diretivas europeias para a ordem jurídica interna portuguesa, moldando a modernização do país”, refere o Parlamento Europeu em comunicado., recorda o Comité que selecionou ou laureados desta primeira edição da Ordem Europeia de Mérito.Os laureados serão agora convidados para a cerimónia oficial de atribuição, que decorrerá durante a sessão plenária de 18-21 de maio, em Estrasburgo.“O professor Aníbal Cavaco Silva é uma personalidade ímpar da Europa, de Portugal e do PSD. Era primeiro-ministro (1985-1995) quando se formalizou a entrada de Portugal na CEE, a 1 de janeiro de 1986, foi presidente da República portuguesa entre 2006 e 2016 e ao longo da sua vida pública participou direta e ativamente no processo de construção europeia", assinalou Paulo Cunha, chefe da Delegação do PSD no Parlamento Europeu."Teve, entre outras, uma significativa influência no texto do Tratado de Maastricht e é o autor político da adesão do escudo ao Sistema Monetário Europeu que veio a permitir a integração de Portugal no primeiro grupo de países do euro", prosseguiu."Enquanto primeiro-ministro assumiu a primeira presidência rotativa da União Europeia, no primeiro semestre de 1992, e no âmbito da sua participação, em quase três dezenas de Conselhos Europeus, defendeu permanentemente os interesses nacionais e europeus. Ser um dos distinguidos pela Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, com a Ordem Europeia do Mérito, honra Portugal, destaca o valor europeu do percurso do Prof. Cavaco Silva e reconhece a relevância do PSD na construção do projeto europeu”.