Cazaquistão. Governo mantém repressão e marca reunião de emergência

Foi detido o ex-chefe de segurança nacional do Cazaquistão. Karim Massimov é suspeito da prática do crime de alta traição. O governo convocou uma reunião de emergência para este sábado. Nas redes sociais, o Presidente Tokayev escreveu que não há diálogo com terroristas e reiterou a ordem de atirar a matar.