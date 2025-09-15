CDU de Merz vence na Renânia do Norte-Vestfália mas é a AfD que mais cresce

A CDU lidera os resultados eleitorais com 33,7% dos votos contabilizados, seguida pelo Partido Social-Democrata (SPD), com 22,1%, e pela extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD), em terceiro lugar com cerca de 15% dos votos, quase triplicando o apoio que tinha há cinco anos no estado ocidental, segundo projeções da emissora pública WDR.

Os Verdes sofreram fortes perdas, caindo quase sete pontos percentuais para 13,1%, enquanto o Partido Democrático Livre (FDP) perdeu dois pontos percentuais, ficando com 3,5% dos votos.

Em contrapartida, Die Linke (A Esquerda) melhorou um ponto e meio os seus resultados, obtendo 5,5%.

O partido do chanceler conservador, nas primeiras eleições com Friedrich Merz à frente do Executivo alemão, deve ser confirmado vencedor com mais de um terço dos votos expressos, num escrutínio que atraiu às urnas 58,5% dos eleitores recenseados, segundo a WDR, numa participação significativamente superior à das eleições locais de 2020 (51,9%).

O líder parlamentar da CDU, Jens Spahn, afirmou que os resultados reforçam tanto o partido regional como a coligação federal de Merz.

"O bom resultado na Renânia do Norte-Vestefália é a recompensa pelo bom trabalho no terreno. Mas também representa um impulso para a coligação em Berlim", declarou à agência de notícias alemã dpa.

Já o primeiro-ministro do estado, Hendrik Wüst, também da CDU, expressou preocupação com o crescimento da AfD, que quase triplicou a percentagem de votos que tinha há cinco anos.

"Este resultado deve fazer-nos refletir e não nos permite dormir tranquilos, nem mesmo ao meu partido, que ganhou estas eleições de forma tão clara", sublinhou Wüst à cadeia pública ARD, considerando que avanço da AfD representa um problema para a coligação federal de Merz.

Por seu lado, os copresidentes do SPD, Bärbel Bas e Lars Klingbeil, expressaram a deceção com o resultado destas eleições estaduais. "É verdade que não conseguimos travar a tendência de queda", admitiu Bas em declarações à WDR.

"É claro que os resultados não me deixam feliz", afirmou depois das primeiras projeções, que colocavam o SPD com cerca de 22% dos votos em todo o estado federal.

O copresidente da AfD, Tino Chrupalla, classificou o resultado do partido como um sucesso, destacando que "as primeiras previsões sugerem que a AfD triplicou os seus votos".

"Este é um grande sucesso para nós. Parabéns a todos os nossos representantes eleitos, tanto os atuais como os novos. Somos um partido popular e todos temos uma grande responsabilidade para com a Alemanha", escreveu na rede social X.