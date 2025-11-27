CEDEAO convoca cimeira de emergência para tomar posição sobre Guiné-Bissau

Na reunião urgente, realizada por videoconferência, os chefes de Estado e de Governo do bloco vão "concertar o posicionamento regional face ao recente golpe de Estado militar na Guiné-Bissau" e a interrupção da ordem constitucional.

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, país lusófono que juntamente com a Guiné-Bissau integra a CEDEAO, anunciou em comunicado que participa na cimeira.

No mesmo comunicado, José Maria Neves "faz um firme apelo à Guiné-Bissau para a retoma imediata da normalidade e pelo respeito incondicional pelas regras do jogo democrático".

Um grupo de militares anunciou na quarta-feira ter tomado o poder na Guiné-Bissau, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

A Serra Leoa tem desde junho a presidência da CEDEAO, depois da cimeira ordinária dos chefes de Estado que teve lugar em Abuja, na Nigéria.