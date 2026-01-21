"Cegueira seletiva". Europa sob crescente dependência energética dos EUA

Tendência que os especialistas consideram que “expõe a Europa a pressões geopolíticas, volatilidade de preços e riscos de ativos obsoletos”.

Diversificação maior e segurança energética





Os autores do estudo em questão sublinham ainda que tratar a Noruega como se fosse um fornecedor externo “contraria a realidade económica e obscurece a crescente dependência da Europa em relação aos EUA, um risco para a segurança energética que os formuladores de políticas devem reconhecer”.

Nesse sentido, os autores do relatório consideram que a União Europeia deve “monitorizar as quotas de importação de todos os fornecedores, acelerar a transição energética e resistir à dependência de combustíveis fósseis a longo prazo".