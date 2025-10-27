CEMFA são-tomense exonerado após desaparecimento de processo sobre Golpe de estado

A decisão foi anunciada no final de uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional presidida pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, com participação do primeiro-ministro, alguns membros do Governo e altas chefias militares.

"O Conselho debateu a falta de esclarecimento sobre o desaparecimento do processo de 25 de novembro, situação que motivou a exoneração do atual Chefe de Estado-Maior, João Pedro Cravid", anunciou o porta-voz da reunião, Virgílio Mandinga.