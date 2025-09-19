Censura? Trump ameaça "calar" media críticos

“Eles só me dão publicidade [e] imprensa negativas. Quero dizer, eles têm uma licença. Acho que talvez a licença deles devesse ser retirada.”

“Li em algum lado que as redes estavam 97 por cento contra mim, repito, 97 por cento negativas, e mesmo assim ganhei facilmente [nas eleições do ano passado]”, disse ele aos jornalistas no Air Force One.

Então, Brendan Carr avisou que empresas como a ABC, propriedade da Disney, poderiam “tomar medidas para mudar... ou haverá trabalho adicional para a FCC”.

"Um ato imperdoável de violência política por parte de um indivíduo perturbado nunca deve ser explorado como justificação para uma censura ou controlo mais amplos”, defendeu a comissária da FCC.

Mas Joe Strazullo, ex-argumentista do Jimmy Kimmel Live!, disse à BBC que há um clima de medo entre os argumentistas. "É doloroso ver a ameaça de ficarem sem trabalho”.

Foi a bordo do Air Force One - o avião que transporta sempre os presidentes dos Estados Unidos - que Donald Trump defendeu que algumas cadeias de televisãoAo regressar de uma visita oficial ao Reino Unido, Trump comentou aFoto: EPAcancelou o programa depois de a Comissão Federal de Comunicações (FCC), liderada por um homem nomeado por Trump, ter ameaçado tomarApesar dasda televisão norte-americana. Sem esquecer os resultados que obteve nas eleições há menos de um ano.Em causa está a declaração, na segunda-feira, de Jimmy Kimmel, que afirmou que aestava “apara- MAGA é o acrónimo dode Trump).O apresentador norte-americano tambémà morte do seu apoiante “como uma criança de quatro anos que chora a morte de um peixinho dourado”.Apesar de Jimmy Kimmel ter sido dos primeiros a condenar o ataque a Charlie Kirk e de ter enviado “amor” à família Kirk, o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC) acusou-o de terNa quinta-feira, o presidente da FCC disse à Fox News que “vamos continuar a responsabilizar estas emissoras pelo interesse público — e se as emissoras não gostarem dessa solução simples,.”A FCC tem poder regulatório sobre as principais cadeias de televisão, como a, bem como sobre as estações locais que transmitem o conteúdo daNo entanto, uma das comissárias na liderança da FCC, a democrata Anna Gomez, jáJá não é só sobre programas de entretenimento e de humor, a nova realidade norte-americana (“a la Trump”) está a puxar pelo lápis azul do bolso do homem que tomou posse há oito meses.Osafirmam que ada Constituição dos EUA, que, impediria a FCC de revogar licenças por divergências políticas.O ex-presidente dos EUA,, já avisou que alevou a cultura do cancelamento de programas a um “, ameaçando com ações regulatórias contra empresas de, a menos que elasTambém Maria Ressa, Prémio Nobel da Paz em 2021 pela luta pela liberdade de expressão e democracia nas Filipinas sob o governo do ex-presidente, alerta que o que está a acontecer nos EUA éEntrevistada por Jon Stewart no, Maria Ressa acrescentou: “Os americanos estão paralisados como veados diante dos faróis de um carro.que têm,”.