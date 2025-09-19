Censura? Trump ameaça "calar" media críticos
Nem Constituição dos EUA, nem Primeira Emenda, nem "Home of the Free" (em tradução livre, "Pátria dos Livres"). O atual presidente dos Estados Unidos dá novos sinais de se preparar para apagar a luz da liberdade de expressão, um dos pilares da democracia.
Foi a bordo do Air Force One - o avião que transporta sempre os presidentes dos Estados Unidos - que Donald Trump defendeu que algumas cadeias de televisão deveriam ficar sem licenças. “Eles só me dão publicidade [e] imprensa negativas. Quero dizer, eles têm uma licença. Acho que talvez a licença deles devesse ser retirada.”
Ao regressar de uma visita oficial ao Reino Unido, Trump comentou a suspensão “por tempo indeterminado” do comediante Jimmy Kimmel.Foto: EPA
A ABC cancelou o programa depois de a Comissão Federal de Comunicações (FCC), liderada por um homem nomeado por Trump, ter ameaçado tomar medidas contra a televisão.
Apesar das preocupações de que o Governo Federal esteja a restringir a liberdade de expressão, Trump apoiou a entidade reguladora da televisão norte-americana. Sem esquecer os resultados que obteve nas eleições há menos de um ano. “Li em algum lado que as redes estavam 97 por cento contra mim, repito, 97 por cento negativas, e mesmo assim ganhei facilmente [nas eleições do ano passado]”, disse ele aos jornalistas no Air Force One.
Em causa está a declaração, na segunda-feira, de Jimmy Kimmel, que afirmou que a “quadrilha MAGA” estava “a tentar desesperadamente caracterizar o miúdo que assassinou Charlie Kirk como não sendo um deles” para “ganhar pontos políticos com isso” - MAGA é o acrónimo do slogan de Trump Make America Great Again).
O apresentador norte-americano também comparou a reação do presidente norte-americano à morte do seu apoiante “como uma criança de quatro anos que chora a morte de um peixinho dourado”.
Apesar de Jimmy Kimmel ter sido dos primeiros a condenar o ataque a Charlie Kirk e de ter enviado “amor” à família Kirk, o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC) acusou-o de ter “a conduta mais doentia possível”. Então, Brendan Carr avisou que empresas como a ABC, propriedade da Disney, poderiam “tomar medidas para mudar... ou haverá trabalho adicional para a FCC”.
Na quinta-feira, o presidente da FCC disse à Fox News que “vamos continuar a responsabilizar estas emissoras pelo interesse público — e se as emissoras não gostarem dessa solução simples, podem devolver a sua licença à FCC.”
A FCC tem poder regulatório sobre as principais cadeias de televisão, como a ABC, bem como sobre as estações locais que transmitem o conteúdo da ABC.
No entanto, uma das comissárias na liderança da FCC, a democrata Anna Gomez, já criticou a posição do regulador. "Um ato imperdoável de violência política por parte de um indivíduo perturbado nunca deve ser explorado como justificação para uma censura ou controlo mais amplos”, defendeu a comissária da FCC.
Já não é só sobre programas de entretenimento e de humor, a nova realidade norte-americana (“a la Trump”) está a puxar pelo lápis azul do bolso do homem que tomou posse há oito meses.
Os juristas afirmam que a primeira emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão, impediria a FCC de revogar licenças por divergências políticas.
O ex-presidente dos EUA, Barrack Obama, já avisou que a administração Trump levou a cultura do cancelamento de programas a um “novo e perigoso nível, ameaçando com ações regulatórias contra empresas de media, a menos que elas silenciem ou demitam repórteres e comentadores de que não gosta”.
Também Maria Ressa, Prémio Nobel da Paz em 2021 pela luta pela liberdade de expressão e democracia nas Filipinas sob o governo do ex-presidente Rodrigo Duterte, alerta que o que está a acontecer nos EUA é “idêntico ao que aconteceu nas Filipinas”.
Entrevistada por Jon Stewart no The Daily Show, Maria Ressa acrescentou: “Os americanos estão paralisados como veados diante dos faróis de um carro. Se não agirem e protegerem os direitos que têm, vão perdê-los, e será muito mais difícil recuperá-los”.
Já não é só sobre programas de entretenimento e de humor, a nova realidade norte-americana (“a la Trump”) está a puxar pelo lápis azul do bolso do homem que tomou posse há oito meses.
Os juristas afirmam que a primeira emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão, impediria a FCC de revogar licenças por divergências políticas.
Mas Joe Strazullo, ex-argumentista do Jimmy Kimmel Live!, disse à BBC que há um clima de medo entre os argumentistas. "É doloroso ver a ameaça de ficarem sem trabalho”.
O ex-presidente dos EUA, Barrack Obama, já avisou que a administração Trump levou a cultura do cancelamento de programas a um “novo e perigoso nível, ameaçando com ações regulatórias contra empresas de media, a menos que elas silenciem ou demitam repórteres e comentadores de que não gosta”.
Também Maria Ressa, Prémio Nobel da Paz em 2021 pela luta pela liberdade de expressão e democracia nas Filipinas sob o governo do ex-presidente Rodrigo Duterte, alerta que o que está a acontecer nos EUA é “idêntico ao que aconteceu nas Filipinas”.
Entrevistada por Jon Stewart no The Daily Show, Maria Ressa acrescentou: “Os americanos estão paralisados como veados diante dos faróis de um carro. Se não agirem e protegerem os direitos que têm, vão perdê-los, e será muito mais difícil recuperá-los”.
